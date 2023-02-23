Директора КП «Запоріжринок» викрито в розтраті бюджетних коштів та систематичному хабарництві

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру 42-річному депутату Запорізької міської ради VIII скликання за фактом розтрати коштів Запорізької міської територіальної громади та комунального підприємства «Запоріжринок», та систематичному отриманні хабарів від суб’єктів господарювання (ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, будучи директором комунального підприємства «Запоріжринок» організував схему одержання неправомірної вигоди від керівників суб’єктів господарювання.

Під час проведення публічних закупівель посадовець укладав завідомо збиткові для комунального підприємства договори, незаконно відхиляв умови товариств, які пропонували більш вигідні пропозиції та систематично, за хабарі, приймав рішення на користь інших суб’єктів господарювання.

За попередніми даними вказані дії призвели до збитків у розмірі близько 1 мільйона гривень.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та його відсторонення від займаної посади.

Досудове розслідування триває, встановлюються інші причетні до злочину службові особи, у тому числі серед місцевих депутатів, а також керівники товариств, які надавали неправомірну вигоду.

Викриття протиправних дій здійснювалося прокурорами спільно зі слідчими СУ ГУ Нацполіції у місті Києві разом за оперативного супроводу Головного Управління Служби безпеки України та ГУ СБУ в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура