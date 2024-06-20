Директора Нацпарку «Цуманська пуща» судитимуть за незаконну порубку лісу зі збитками у ₴16,5 млн.

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно директора Ківерцівського Національного природного парку «Цуманська пуща».

Йому інкриміновано перевищення службових повноважень та незаконну порубку дерев на території природно-заповідного фонду, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 246 КК України).

Розслідуванням встановлено, що посадовець у липні 2023 року разом із власником одного із волинських деревообробних підприємств забезпечив незаконну порубку дерев на території заповідного урочища.

Надалі перевезенням та зберіганням протиправно зрубаної деревини займалися власник та його підлеглий – директор цього підприємства.

Заподіяні державі збитки становлять понад 16,5 млн грн.

Спільників директора природного парку обвинувачують у перевезенні та зберіганні незаконно зрубаної деревини, що спричинило тяжкі наслідки, а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 4 ст. 246, ч. 2 ст. 209 КК України).

Арештована в межах цього кримінального провадження деревина на суму понад 21 млн грн передана в управління Національному агентству України з питань розшуку активів (АРМА).

Досудове розслідування здійснювало ТУ ДБР у м. Львові, оперативний супровід – Управління СБУ у Волинській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора