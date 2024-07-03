Директора ПП на Черкащині підозрюють у заволодінні бюджетними коштами у сумі понад ₴1,7 млн.
За процесуального керівництва прокурорів Золотоніської окружної прокуратури повідомлено про підозру директору одного з приватних підприємств за фактом заволодіння чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, складання неправдивих офіційних документів, внесення до них завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).
За даними слідства, у 2018 році підприємець уклав договір підряду з однією із сільських рад колишнього Чорнобаївського району щодо виконання робіт з поліпшення екологічного, технічного стану та благоустрою водойми в одному із населених пунктів. Вартість робіт згідно з договором становила близько 3,5 млн грн.
Експертним шляхом підтверджено, що керівник приватного підприємства завищив вартість виконаних робіт на суму понад 1,7 млн грн.
Досудове розслідування здійснюється слідчими Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області.
У разі доведення вини правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Черкаської обласної прокуратуриTweet