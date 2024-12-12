Директора приватного товариства підозрюють у заволодінні ₴900 тис. бюджетних коштів під час будівництва колумбарію

За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру колишньому директору приватного товариства за фактом заволодіння бюджетними під час будівництва колумбарної стіни на кладовищі (ч. 5 ст. 191 КК України).

Слідством встановлено, що директор приватного товариства наприкінці 2019 року уклав договір з Ритуальною службою спеціалізованого комунального підприємства «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування» (КМДА) на будівництво колумбарної стіни на Лісовому кладовищі.

Виконавець робіт вніс в проєктні розрахунки та договір завищену у 2 рази ціну на клінкерну цеглу. Зокрема, на будівництво колумбарної стіни протягом 2019-2021 років витрачено майже 82 тисячі цеглин, за які сплачено понад 1,7 млн гривень при їх ринковій вартості у 800 тис. гривень.

Таким чином зі столичного бюджету за цеглу перерахували на приватні рахунки підприємства на 900 тис. гривень більше від її ринкової вартості.

Зазначимо, що раніше за цим фактом розтрати бюджетних коштів було повідомлено про підозру колишньому директору Ритуальної служби спеціалізованого комунального підприємства «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування» (КМДА) та його заступнику (ч. 3, ч. 5 ст. 191 КК України).

Пресслужба Київської міської прокуратури