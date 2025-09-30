Директора приватної будкомпанії обвинувачують в заволодінні майже ₴332 тис. бюджетних коштів, виділених на ремонт медзакладу

Підрядник не виконав частину робіт, але задекларував їх як виконані, отримавши повну оплату. Слідчі завершили досудове розслідування і скерували обвинувальний акт до суду. За скоєне фігуранту загрожує позбавлення волі.

Викрили та задокументували протиправні дії чоловіка слідчі відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1.

Слідчі встановили, що у вересні 2022 року між Одеським обласним центром екстреної медичної допомоги і медицини катастроф та директором приватної будівельної компанії був укладений договір щодо поточного ремонту покрівлі будівлі даного медзакладу з кошторисом майже мільйон гривень. Утім підрядник не виконав умови договору в повному обсязі, склав та підписав офіційні документи, умисно зазначивши в них завідомо неправдиві відомості про обсяги та вартість робіт, які не відповідали фактичним і були завищені більш ніж на 330 тисяч гривень. Отримавши на рахунок фірми всю обумовлену суму, зловмисник привласнив вказану різницю.

«На підставі зібраних доказів, у тому числі висновків проведених судових будівельно-технічної та економічної експертиз, ми висунули 61-річному фігуранту обвинувачення за ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. Йдеться про заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у великих розмірах, в умовах воєнного стану, а також складанні та внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Слідство завершено і обвинувальний акт скеровано до суду. Підтримуватиме обвинувачення в суді Приморська окружна прокуратура міста Одеси, під процесуальним керівництвом якої здійснювалося розслідування», – розповів старший слідчий територіального підрозділу Станіслав Бєліков.

Одеське районне управління поліції № 1