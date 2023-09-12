Директора столичного пологового будинку підозрюють у розтраті ₴4,5 млн. на виплатах фіктивним працівникам

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру директору одного з пологових будинків міста Києва.

Йому інкриміновано розтрату коштів, службове підроблення та пособництво у легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України).

За даними слідства, підозрюваний надав вказівку «працевлаштувати» до комунального закладу 17 осіб. Фактично ці люди в пологовому будинку не працювали.

Незважаючи на це, протягом січня 2021 року – березня 2022 року директор вносив неправдиві відомості до офіційних документів, які стали підставою для нарахування та виплати їм заробітної плати.

Загалом на оплату таким «працівникам» було виділено 4,5 млн грн бюджетних коштів.

Наразі встановлюються всі особи, причетні до вчинення злочину.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора