Директора ТОВ підозрюють у привласненні ₴1,7 млн. під час реконструкції пам’ятки архітектури на Сумщині

За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури повідомлено про підозру директорові товариства з обмеженою відповідальністю за фактом привласнення майже 1,7 млн грн бюджетних коштів шляхом службового підроблення та легалізації доходів (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 та ч. 1 ст. 209 КК України).

За даними слідства, у жовтні 2021 року між зазначеним Товариством і Управлінням капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради укладено договір щодо реставрації пам’ятки архітектури місцевого значення. На підставі поданих актів виконаних робіт на рахунок Товариства замовником перераховано близько 9 млн грн. Однак у ході слідства встановлено, що частина робіт, зазначених в офіційних документах, фактично не виконана, а обсяг і вартість виконаних робіт є завищеними.

Відповідно до висновку експертів, директор Товариства, не виконавши умов договору, незаконно заволодів бюджетними коштами в сумі 1 млн 662 тис. грн. При цьому отримані злочинним шляхом кошти директор Товариства використав у своїй господарській діяльності.

Більш того, під час виконання робіт директор Товариства як генпідрядник залучив до виконання робіт субпідрядника – Будівельну компанію. На даний час перевіряється також причетність субпідрядника до заволодіння бюджетними коштами.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Охтирського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області у взаємодії з Управлінням стратегічних розслідувань у Сумській області Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України та Управління Служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Сумська обласна прокуратурапідозру директору ТОВ