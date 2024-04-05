Директора ТОВ підозрюють у привласненні ₴1,9 млн. під час будівництва спортивно-оздоровчого комплексу в Тростянці

За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури повідомлено про підозру директорові товариства з обмеженою відповідальністю за фактом привласнення бюджетних коштів шляхом підробки документів (ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, у липні 2021 року між зазначеним директором та Тростянецькою міською радою укладено договір щодо будівництва спортивно-оздоровчого комплексу в м. Тростянець Сумської області.

Достовірно знаючи, що роботи на об’єкті виконані не в повному обсязі, директор товариства склав акти виконаних робіт, вказавши недостовірні дані.

На підставі зазначених офіційних документів на рахунок товариства замовником оплачено 19,7 млн грн. Однак згідно висновку експертизи вартість фактично виконаних товариством робіт завищена на 1 млн 915 тис. грн.

Оскільки підозрюваний переховується від органів слідства, вирішується питання про оголошення його в розшук.

Досудове розслідування здійснюється слідчими відділення поліції №1 (м. Тростянець) Головного управління Нацполіції в Сумській області за матеріалами Управління стратегічних розслідувань в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура