Директора ТОВ підозрюють у заволодінні понад ₴2 млн. на постачанні неякісних комплектуючих до АТ «Укрзалізниця»

За процесуального керівництва Дніпропетровської прокуратури повідомлено про підозру службовій особі за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, у квітні 2022 року між товариством з обмеженою відповідальністю та регіональною філією АТ «Укрзалізниця» укладено договір щодо поставки гальмівних колодок для локомотивів.

На виконання умов договору генеральний директор ТОВ поставив до підприємства 4 тисячі колодок, які, згідно з висновком судової експертизи, не відповідають якості та технічним умовам.

Таким чином, службовець заволодів бюджетними коштами на загальну суму понад 2 млн грн.

У ході проведення слідчих дій вилучено неякісні деталі та документацію, що підтверджує протиправну діяльність.

Наразі до суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчими слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ у Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської обласної прокуратури