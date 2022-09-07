Директора товариства обвинувачують у привласненні більш як ₴300 тис. бюджетний коштів

Прокурори Галицької окружної прокуратури міста Львова завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно 33-річного мешканця Рівненщини за фактом привласнення бюджетних коштів та службового підроблення (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

Слідством встановлено, що ЛКП Львівавтодор оголосило тендер на проведення капітального ремонту однієї із вулиць Львова. За його результатами було укладено договір з товариством, яке очолював обвинувачений.

В подальшому, з метою заволодіння бюджетними коштами, підсудний підробив офіційні документи, а саме вніс завідомо неправдиві відомості, із недостовірними даними в частині виконання будівельних робіт і використання матеріалів по об’єкту. Відтак, обвинувачений заволодів понад 300 тис грн бюджетних коштів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі слідчого відділу ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області за оперативного супроводу оперативних підрозділів УСР у Львівській області ДСР НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури