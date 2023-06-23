Директора товариства та головбуха підозрюють у намаганні заволодіти бюджетними коштами

За процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури повідомлено про підозру директору товариства та головному бухгалтеру за фактами закінченого замаху на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, та службового підроблення (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

Слідством встановлено, що директор товариства, яке займається виробництвом продуктів борошномельно-круп’яної промисловості на Черкащині, за попередньою змовою з головним бухгалтером цього ж товариства шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей намагалися заволодіти бюджетним відшкодуванням з податку на додану вартість у загальній сумі майже 900 тис. грн.

Однак свій злочинний намір вказані особи не довели до кінця, оскільки їхні дії були припинені працівниками ГУ ДПС у Черкаській області.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СУ ГУНП в Черкаській області.

У разі доведення вини підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури