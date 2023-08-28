Директора товариства та виконроба судитимуть за привласнення ₴135 тис. бюджетних коштів під час ремонту ліцею в Макарові

Ювенальні прокурори Києво-Святошинської окружної прокуратури затвердили та скерували до суду обвинувальні акти стосовно директора товариства та виконроба за фактами службового підроблення та привласнення чужого майна, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України).

Розслідуванням встановлено, що у травні 2022 року Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації уклав договір з товариством про виконання поточного ремонту ліцею в смт Макарів.

За результатами ремонту директор товариства, за попередньою змовою з виконробом, зазначили в звітній документації недостовірні відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт. Відтак, товариству зайво сплачено 135 тис. грн бюджетних коштів.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими ГУ Нацполіції в Київській області та Бучанського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області за оперативного супроводу Бучанського РВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура