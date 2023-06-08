Директорів товариства підозрюють у заволодінні майже ₴2 млн. бюджетних коштів, виділених на ремонт елементів благоустрою

За процесуального керівництва Жовтоводської окружної прокуратури повідомлено про підозру колишньому та діючому директорам товариства за фактами заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, та службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 1. ст. 366 КК України).

За даними слідства, у 2020 та 2021 роках між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської ОДА та товариством – підрядником укладено договори щодо капітального ремонту елементів благоустрою у місті Жовті Води на загальну суму 47 млн грн.

Директори ТОВ склали завідомо неправдиві офіційні документи щодо обсягів, вартості фактично виконаних робіт та будівельних матеріалів. На підставі цих документів перераховано кошти на користь підрядника.

Експертизами встановлено, що місцевому бюджету заподіяно майже 2 млн грн збитків.

Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими відділення поліції № 5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Дніпропетровської обласної прокуратури