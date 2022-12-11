Директорка компанії привласнила майже ₴100 тис. на поставці лікарні скретч-карток на бензин

За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя директорці компанії з оптової торгівлі паливом повідомили про підозру у привласненні чужого майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем (ч. 2 ст. 191 КК України).

За даними слідства, у 2020 році одна з дитячих лікарень Запоріжжя придбала у товариства картки на 4400 літрів бензину А-95. За укладеним між ними договором поставки палива з місцевого бюджету комерційній структурі було перераховано майже 100 тис. грн. Попри те, що медична установа виконала всі фінансові зобов’язання, заправити пальним спецтранспорт за придбаними скретч-картками не вдалось, оскільки вони виявились неактивовані.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Запорізького районного управління поліції Головного Управління Нацполіції в Запорізькій області.

Наразі Господарським судом Запорізької області задоволено позов прокуратури про стягнення з товариства вказаних коштів.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура