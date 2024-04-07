Директорка ліцею розтратила ₴245 тис. товариства, перерахувавши їх на рахунок власного закладу

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури повідомлено про підозру директорці одного з сумських навчально-виховних комплексів за фактом розтрати чужого майна (ч. 2 ст. 191 КК України).

За даними слідства, підозрювана, перебуваючи на посаді директора НВК, який є дочірнім підприємством одного з публічних акціонерних товариств, на підставі договору надання безповоротної фінансової допомоги у 2022 році перерахувала 245 тис. грн на рахунок приватного закладу загальної середньої освіти Сумський ліцей, де вона є керівником та засновником.

Тобто кошти, які фактично належать товариству, жінка безпідставно перерахувала на рахунок власного ліцею.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Слідчого управління Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Сумська обласна прокуратура