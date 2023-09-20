Директорку будівельної кампанії підозрюють у заволодінні майже ₴3 млн. з держбюджету столиці на ремонті стадіону

Посадовиця уклала договір з КМДА про виконання робіт з капітального ремонту стадіону у Дарницькому районі Києва, однак завищила вартість та обсяги виконаних будівельних робіт й незаконно збагатилася. Фігурантці може загрожувати до дванадцяти років позбавлення волі.

Слідчі та оперативники Дарницького управління поліції Києва за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури викрили посадовицю у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що директорка будівельної кампанії уклала договір із комунальним підприємством Київської міської державної адміністрації «Спортивний комплекс» про виконання капітального ремонту стадіону з легкоатлетичними доріжками та спортивними майданчиками. Однак, за висновками судово-економічної експертизи посадовиця завищила вартість та обсяги виконаних будівельних робіт й незаконно заволоділа 2 915 438 гривень з місцевого бюджету Києва.

Слідчі повідомили фігурантці про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Правопорушниці загрожує від семи до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва