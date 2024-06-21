Директорку ліцею підозрюють у завищенні вартості ремонту укриття на суму понад 200 тис.

За процесуального керівництва Звягельської окружної прокуратури посадовиці повідомлено про підозру у службовій недбалості, що завдала істотної шкоди державним та громадським інтересам (ч. 1 ст. 367 КК України).

Слідство встановило, що службову недбалість у серпні 2022 року допустила директорка одного з ліцеїв Звягельської територіальної громади.

Так, за укладеним з навчальним закладом договором, приватне підприємство зобов’язалося відремонтувати вентиляційну систему укриття за бюджетні кошти. Обумовлена у договорі вартість робіт та використаних матеріалів становила 320 тис грн.

Проте підозрювана, погоджуючи кошторис, не вжила заходів щодо перевірки відповідності параметрів і маркування використаних матеріалів з реальною на той час їхньою вартістю. Натомість підписала надані підрядником акти виконаних робіт із завищеними у чотири рази цінами.

Унаслідок цього приватному товариству з місцевого бюджету зайво перераховано більше 200 тис грн.

Наразі, з метою забезпечення позову щодо відшкодування заподіяних збитків, до суду скеровано клопотання про накладення арешту на майно підозрюваної.

Досудове розслідування проводить Звягельський райвідділ поліції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури