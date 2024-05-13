«Директорку» окупаційного навчального закладу зі Старобільщини засуджено до 3 років позбавлення волі
За публічного обвинувачення прокурорів Старобільської окружної прокуратури Луганської області місцеву мешканку визнано винною у колабораційній діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).
Її засуджено до 3 років позбавлення волі. Також позбавлено права впродовж 12 років обіймати певні посади в органах влади.
Прокурори в суді довели, що екссекретар Новопсковського ліцею у квітні 2022 року почала співпрацювати з окупаційною владою.
Жінка обійняла посаду «директора» в так званому «державному загальноосвітньому закладі лнр «Новопсковська середня школа», створеному на базі українського ліцею.
Вона підготувала та організувала освітній процес в «школі» відповідно до «закону про освіту лнр».
Крім того, взяла участь в медійному пропагандистському проєкті окупантів, де висловила подяку рф за надання п’ятдесят однієї тисячі підручників для навчання дітей в закладах освіти району за стандартами держави-агресора.
Вирок ухвалено заочно. Засуджена відбуватиме покарання з моменту затримання.
Наразі жінка оголошена у розшук.
Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
Пресслужба Луганської обласної прокуратури
(за матеріалами Старобільської окружної прокуратури)