«Директорку» окупаційного навчального закладу зі Старобільщини засуджено до 3 років позбавлення волі

За публічного обвинувачення прокурорів Старобільської окружної прокуратури Луганської області місцеву мешканку визнано винною у колабораційній діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

Її засуджено до 3 років позбавлення волі. Також позбавлено права впродовж 12 років обіймати певні посади в органах влади.

Прокурори в суді довели, що екссекретар Новопсковського ліцею у квітні 2022 року почала співпрацювати з окупаційною владою.

Жінка обійняла посаду «директора» в так званому «державному загальноосвітньому закладі лнр «Новопсковська середня школа», створеному на базі українського ліцею.

Вона підготувала та організувала освітній процес в «школі» відповідно до «закону про освіту лнр».

Крім того, взяла участь в медійному пропагандистському проєкті окупантів, де висловила подяку рф за надання п’ятдесят однієї тисячі підручників для навчання дітей в закладах освіти району за стандартами держави-агресора.

Вирок ухвалено заочно. Засуджена відбуватиме покарання з моменту затримання.

Наразі жінка оголошена у розшук.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Старобільської окружної прокуратури)