Директорку приватного дитячого садка підозрюють у розтраті ₴2 млн. батьківських внесків

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру директорці дитячого садка за фактом розтрати чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у великих розмірах, повторно, в умовах воєнного стану (ч.ч. 2, 3, 4 ст. 191 КК України).

За матеріалами слідства, підозрювана, перебуваючи на посаді директора приватного дитячого садка, упродовж декількох місяців безпідставно перераховувала батьківські внески з банківських рахунків садка на розрахункові рахунки фізичних осіб-підприємців за консультаційні послуги, які фактично не надавались.

Діями зловмисниці дитсадку завдано збитків на понад 2 млн грн.

Наразі директорці повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Подільського УП ГУНП у м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура