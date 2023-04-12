Директору білоруської паливної компанії повідомлено підозру за несплату понад ₴60 мільйоніподатків

Арештовані майно та корпоративні права компанії з міжнародного санкційного списку на 4 млрд грн передано в управління до АРМА.

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції встановили компанію, яка на території України надає допоміжні послуги у сфері добування нафти та природного газу. Її кінцевим власником був Державний комітет по майну Республіки Білорусь, а у своїй діяльності компанія використовувала обладнання підсанкційного Республіканського унітарного підприємства «Бєлоруснафта».

У ході подальшого розслідування правоохоронці з’ясували, що з метою ухилення від сплати податків директор компанії зазначав у податкових деклараціях недостовірні дані щодо сум отриманого прибутку. Таким чином до державного бюджету України не було сплачено понад 60 млн грн податків.

Слідчі управління поліції в метрополітені ГУНП в місті Києві за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомили підозру директорові білоруської компанії. Йому інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Окрім того, на майно та корпоративні права компанії був накладений арешт. Арештовані активи загальною вартістю 4 млрд грн передані в комерційне управління до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

В рамках даного кримінального провадження досліджуються факти причетності компанії до фінансування дій, спрямованих на підтримку окупаційної армії.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України