Директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА повідомлено про підозру через розтрату коштів на системі оповіщення

За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА повідомлено про підозру у розтраті бюджетних коштів, призначених для встановлення систем оповіщення в Деснянському районі столиці, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, посадовець у червні 2022 року уклав договір із приватним товариством про капітальний ремонт (модернізацію) територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення (ТАСЦО) в Деснянському районі м. Києва.

ТАСЦО – це комплексна інфраструктура, розроблена для швидкого та ефективного оповіщення громадян у разі надзвичайних ситуацій, небезпеки або кризових ситуацій, що можуть виникнути на території міста, у тому числі, повітряних тривог.

На роботи з модернізації системи в Деснянському районі м. Києва було виділено майже 10 млн гривень бюджетних коштів.

У подальшому директор Департаменту, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах службових осіб підрядної організації, підписав акти приймання виконаних робіт, до яких були внесені відомості із завищеними цінами на використані матеріали та обладнання.

Незаконні дії директора Департаменту призвели до зайвого перерахування бюджетних коштів у сумі майже чверть мільйона гривень, що підтверджується висновком експертизи.

Наразі у кримінальному провадженні тривають експертизи по іншим матеріалам та обладнанню, які встановлювалися під час капітального ремонту систем оповіщення.

Також буде надана правова оцінка діям службових осіб підрядної організації.

На теперішній час директор згаданого Департаменту відсторонений від посади в межах іншого кримінального провадження, розпочатого за фактом загибелі людей через зачинене укриття.

Досудове розслідування здійснюється Деснянським УП ГУ НП в м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

УК