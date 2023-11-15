Директору кадетського корпусу з Луганська повідомили про підозру в державній зраді

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури жителю Луганська оголошено про підозру у державній зраді та колабораціонізмі (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Слідством встановлено, що 43-річний житель Луганська у 2014 році, після тимчасової окупації міста, маючи намір збудувати кар’єру, вступив у злочинну змову з військами російської федерації та підконтрольними їй представниками терористичної організації «лнр».

Чоловік, у ході домовленостей, отримав посаду так званого «начальника відділу забезпечення» в «Республіканському козачому кадетському корпусі імені маршала авіації Олександра Єфімова», який відкрили в українському навчальному закладі на тимчасово окупованій території України. Згодом підозрюваний пішов на «підвищення» і наразі очолює вказаний заклад.

Таким чином він добровільно бере участь у незаконних воєнізованих формуваннях, впроваджує стандарти освіти держави-агресора, а також керує процесами підготовки та навчання особового складу для подальшої служби випускників закладу у військових та силових структурах «лнр» для протистояння підрозділам ЗСУ та правоохоронних органів України.

Досудове розслідування за спеціальною процедурою здійснює Управління СБУ в Рівненській області.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури