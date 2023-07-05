Директору «Завода имени Фрунзе «ТД» повідомлено про підозру у колабораційній діяльності

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора громадянину України – директору та засновнику російського «ООО «Завод имени Фрунзе «ТД», яке є акціонером ПАТ «Завод Фрунзе» у м. Харків, повідомлено про підозру у колабораційній діяльності ( ч. 4 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, будучи директором та засновником «ООО «Завод имени Фрунзе «ТД» у м. Бєлгород, з метою отримання прибутку налагодив функціонування власного підприємства на території рф.

Перебуваючи у Харкові з початку повномасштабного вторгнення рф на територію України, він продовжував керувати своїм бізнесом в росії.

Для цього він використовував офісне приміщення ПАТ «Завод Фрунзе» у Харкові, електронні засоби зв’язку та електронну пошту.

Підозрюваний продовжив здійснювати господарську діяльність у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території АР Крим. Він сплачував податки до бюджету рф.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України за оперативного супроводу Служби безпеки України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора