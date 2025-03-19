Директори двох державних підприємств вимагали від підприємця «відкати» за постачання комплектуючих до бронетехніки для ЗСУ
За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру двом директорам державних підприємств, які вимагали гроші від постачальника комплектуючих за укладення з ним договорів та безперешкодне прийняття товару (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України).
Слідством встановлено, що у разі відмови виплатити певну суму з кожної угоди так званий «відкат», керівники держпідприємств погрожували створювати штучні перешкоди, які унеможливлювали б виконання договорів на здійснення постачання коплектуючих для військової техніки.
Розмір «відкату» залежав від типу деталей та їх кількості в партії. У такий спосіб з липня 2023 по лютий 2025 року підозрювані отримали від представника товариства загалом майже 2 млн грн.
Їм повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу.
Пресслужба Київської міської прокуратуриTweet