Джерела: СБУ проводить обшуки в окремих детективів НАБУ за підозрою в державній зраді

За попередніми даними, на деяких агентів був вплив росіян.

СБУ і Офіс генерального прокурора вранці 21 липня прийшли зі слідчими діями до окремих детективів Національного антикорбюро в різних регіонах України. Їм інкримінують державну зраду, торгівлю з ворогом і корупційні дії, повідомили джерела в Службі безпеки. В пресслужбі НАБУ наголосили, що все це відбувається без ухвали суду.

За попередньою інформацією, зафіксовано факти неофіційного впливу російських спецслужб на детективів Бюро. Зокрема, один з детективів передавав ворогу секретні дані через оточення колишнього президента Віктора Януковича.

Інший, за даними слідства, міг вчинити державну зраду та вів незаконний бізнес з ворогом. Він затриманий.

“21 липня у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора. Наразі з’ясовуємо всі обставини. Деталі – згодом”, – повідомили в Бюро. // LB.ua