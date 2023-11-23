€1,5 тис. за незаконний перетин кордону під виглядом студентів – судитимуть організатора схеми

Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно 42-річного уродженця Івано-Франківської області з обвинуваченням у незаконному переправленні військовозобов’язаних через державний кордон України, підробленні, збуті та використанні підроблених документів (ч. 3 ст. 332, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України).

Згідно із матеріалами слідства, обвинувачений організував незаконний перетин державного кордону України для громадян, яким заборонено виїзд за межі держави на період дії правового режиму воєнного стану.

Фігурант разом із співучасниками за грошову винагороду виготовляли підроблені документи про вступ осіб на навчання до Школи фахової передвищої освіти (поліцеальна професійна школа) центру науки і бізнесу у Вроцлаві у Республіці Польща. На підставі вказаних документів ухилянти могли безперешкодно незаконно перетнути державний кордон.

Свої послуги зловмисник оцінював у 1,5 тис. євро з людини.

Аналогічний комплект документів щодо фіктивного навчання у Польщі чоловік виготовив і для себе, який надав до одного з ТЦК, розташованого у м. Києві, з метою ухилення від мобілізації.

У ході розслідування кримінального провадження правоохоронці провели контроль за вчиненням злочину, під час якого задокументували два епізоди незаконного виготовлення, збуту та використання підроблених документів для організації незаконного переправлення через державний кордон України з Польщею двох громадян призовного віку.

В момент отримання грошових коштів зловмисника затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Санкція статті передбачає до дев’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Викриття злочинної діяльності здійснювалося прокурорами спільно зі слідчими СУ ГУ НП у місті Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської міської прокуратури