€2 тис. за незаконний перетин кордону військовозобов’язаними – у столиці викрито чергового організатора схеми

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру 41-річному чоловіку за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства чоловік організував схему переправлення за кордон осіб призовного віку шляхом внесення відомостей про особу до бази «Шлях» за грошову винагороду під видом укладення договорів на постачання військовим або волонтерам гуманітарної допомоги.

Підозрюваний обіцяв чоловікам, що підлягають мобілізації, допомогу у виготовленні підроблених документів, які надають можливість безперешкодно виїхати за межі України. Вартість такої послуги зловмисник оцінював від 2000 Євро з людини.

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку з відомостями про громадян, які зверталися за незаконною послугою, документацію з їхніми анкетними даними та грошові кошти.

Наразі судом підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Досудове розслідування триває, встановлюються інші причетні до злочину службові особи.

Викриття протиправних дій здійснювалося прокурорами спільно зі слідчими СУ ГУ Нацполіції у місті Києві разом із оперативниками ГУ Служби безпеки України у м. Києві та Київської області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура