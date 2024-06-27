€300 000 за перетин кордону: понад двадцять порушників планували незаконно потрапити до Молдови

Оперативники Держприкордонслужби дізналися про причетність жителів прикордоння до організації незаконного переправлення в Молдову великої групи осіб.

Організатори кілька днів збирали в одному з населених пунктів своїх «клієнтів», сподіваючись одночасно переправити їх через кордон. У визначений час група завантажилася в транспортні засоби та вирушила до точки висадки на ділянці відділу прикордонної служби «Кельменці» Чернівецького загону. Далі мандрівники планували пішки потрапити в Молдову поза пунктами пропуску.

На підході до лінії державного рубежу порушників затримали прикордонники. Як з’ясувалося, до групи входило 24 чоловіки – мешканці Київської, Тернопільської, Івано-Франківської, Рівненської, Чернігівської, Вінницької, Запорізької, Хмельницької, Дніпропетровської, Чернівецької та Львівської областей. Кожен з них заплатив за незаконну подорож головним організаторам маршруту по 12 тисяч євро.

Відносно затриманих складені протоколи про адміністративне правопорушення. На даний час встановлюється місце знаходження головних організаторів протиправної схеми. Їх очікує покарання, передбачене статтею 332 Кримінального кодексу України.

Краще ніж тікати – приєднуйся до лав Державної прикордонної служби. Подробиці за телефоном: 044-230-76-00.

ДПСУ