€9000 за виїзд до Польщі ухилянта – на Львівщині викрито схему незаконного переправлення за кордон

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру 39-річному жителю Львівщини за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, підозрюваний за 9 тисяч євро обіцяв виїзд на автомобілі з водієм до Польщі через один із пунктів пропуску, без внесення відомостей до відповідної системи та контролю. Неправомірну вигоду військовозобов’язаний мав надати двома частинами: 6 тис євро одразу, 3 – безпосередньо під час виїзду.

Під час отримання авансу організатора схеми затримано у порядку ст. 208 КПК України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави. Триває встановлення всього кола причетних до незаконної схеми осіб.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції у Львівській області за матеріалами Управління СБУ у Львівській області та спільно з відділом внутрішньої та власної безпеки по 7 прикордонному загону ДПС України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону