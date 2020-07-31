Екс-бухгалтера Національної Академії образотворчого мистецтва та архітектури судитимуть за привласнення ₴1,6 млн.

Київська місцева прокуратура № 10 скерувала до суду обвинувальний акт відносно колишнього головного бухгалтера Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури за фактом привласнення грошових коштів та підроблення документів (ч. 2, 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, обвинувачена протягом 2017-2020 років, зловживаючи службовим становищем, розробила схему привласнення коштів, що сплачувались студентами академії за навчання.

Так, отримавши від студентів плату на освітні послуги, головний бухгалтер частину грошей вносила в касу, а решту коштів привласнювала та розпоряджалася ними на власний розсуд.

У такий спосіб обвинувачена привласнила понад 1, 6 млн гривень, заподіявши збитки Національній академії образотворчого мистецтва та архітектури на зазначену суму. Загалом, під час слідства установлено понад 40 епізодів її протиправних дій.

Санкція ч. 3 ст. 191 КК України передбачає покарання до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Прес-служба прокуратури міста Києва