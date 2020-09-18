Экс-чиновника Черниговской ОГА и его сообщников подозревают в присвоении более ₴800 тыс.

Бывшему чиновнику Черниговской ОГА и его сообщникам сообщили о подозрении в присвоении более 800 тыс. грн бюджетных средств.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

“Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении бывшему начальнику управления капитального строительства Черниговской областной государственной администрации, а также руководителям субъектов хозяйствования и их сообщникам, которые организовали схемы присвоения более 800 тыс. грн бюджетных средств, выделенных на реконструкцию, ремонт и обслуживание коммунальных объектов, расположенных в Черниговской области (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ст. 366 УК Украины)”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что по данным следствия, организатор схемы совместно с руководителями субъектов хозяйствования путем внесения ложных сведений в акты приемки выполненных работ, присвоили бюджетные средства, выделенные на реконструкцию здания терапевтического корпуса Черниговской областной больницы, очистных сооружений в селе Киселевка Черниговского района, а также на эксплуатационное содержание автомобильных дорог.

Указано, что сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры предосторожности, проверяются выполнение работ на других объектах.