Экс-чиновника Генеральной прокуратуры подозревают в нанесение убытков почти на ₴1,8 млн.

Бывшему начальнику одного из отделов Управления материально-технического обеспечения Генеральной прокуратуры Украины Аполлинарию Нагалевскому сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением, причинившее ущерб на сумму почти 1,8 млн гривен.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

«18 сентября 2020 года прокурорами САП совместно с детективами НАБУ сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением, причинившее ущерб на сумму почти 1,8 млн гривен, бывшему начальнику одного из отделов Управления материально-технического обеспечения Генеральной прокуратуры Украины», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в 2015 году бывший чиновник обеспечил заключение и оплату хозяйственных договоров между Генеральной прокуратурой Украины и частными обществами на проведение ремонтных работ в помещениях прокуратуры.

«Однако как выяснило следствие, чиновник не имел реального намерения выполнить условия этих договоров. Как следствие, ремонтные работы не были проведены, однако компаниям все равно было перечисленно 1,8 млн гривен», — отмечается в сообщении.

Так, на сегодня указанному лицу инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Добавим, что, как стало известно УНН из собственных источников в правоохранительных органах, речь идет об Аполлинарии Нагалевском.