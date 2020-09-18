Екс-директора Національного-природного парку Буковини підозрюють у привласненні більше ₴300 тис. бюджетних коштів

Колишньому директору одного із Національних природних парків Чернівецької області повідомлено про підозру.

Слідством встановлено, що у грудні 2015 року посадовець виготовив і підписав акти виконаних робіт, щодо встановлення на території парку очисної установки, радіаторів, а також проведення технічного нагляду з будівництва, які, фактично, не виконувались. Таким чином службова особа привласнила бюджетні кошти на загальну суму понад 300 тис. грн.

Таким чином, колишньому директору повідомлено про підозру у скоєнні ряду правопорушень, а саме службовому підробленні, що спричинило тяжкі наслідки, використанні завідомо підробленого документа, привласненні, розтрату майна та заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у великих розмірах (ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст.191 КК України).

У разі доведення вини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому. Процесуальне керівництво – прокуратура Чернівецької області. Оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

ДБР