Екс-директора підрядної організації судитимуть за розкрадання ₴1 млн. на ремонті Русанівського каналу

Київською місцевою прокуратурою № 3 скеровано до суду обвинувальний акт відносно колишнього директора підрядного підприємства за фактом заволодіння бюджетними коштами, виділеними на проведення капітального ремонту елементів благоустрою Русанівського каналу (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

Встановлено, що у 2018 році із вказаним підприємством був укладений договір щодо капітального ремонту елементів благоустрою Русанівського каналу вздовж вул. Флоренції у Дніпровському районі столиці.

Однак задля приховання факту неналежного виконання робіт та подальшого заволодіння грошовими коштами, виділеними на ремонт каналу, колишній директор підрядного підприємства підписав акти про виконані роботи, достовірно знаючи, що відомості у них не відповідають дійсності.

Таким чином колишній посадовець заволодів майже 1 млн гривень столичного бюджету.

Наразі обвинувальний акт скеровано до Дніпровського районного суду для розгляду по суті.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років та з конфіскацією майна.

Київська міська прокуратура