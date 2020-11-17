Екс-керівник апарату Апеляційного суду Луганщини підозрюється у заволодінні бюджетними коштами 

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру колишньому керівнику апарату-голові ліквідаційної комісії Апеляційного суду Луганської області за фактом заволодіння чужим майном та службового підроблення (ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, посадова особа суду з листопада 2018 року по лютий 2019 року вносила неправдиві відомості до фінансової документації й без погодження з Державною судовою адміністрацією України незаконно нараховувала собі та своєму заступнику щомісячні премії, а також надбавки за інтенсивність праці. Внаслідок неправомірних дій Державній судовій адміністрації України завдано матеріальну шкоду в розмірі понад 145 тис. гривень.

На даний час до суду направлено клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді застави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Луганській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Луганській

області ДСР Нацполіції України.

Нагадуємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури