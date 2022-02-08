Экс-офицер СБУ приговорен к 5,5 годам тюрьмы за вымогательство десятков тысяч долларов

Бывшего оперуполномоченного Вышгородского межрайонного отдела Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области приговорили к 5,5 годам лишения свободы за вымогательство денег у соучредителя фирмы по обработке янтаря.

Такое решение Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда вынесла 7 февраля, сообщили в САП.

Досудебное расследование установило, что сотрудник СБУ предложил соучредителю предприятия, у которого во время обыска было изъято оборудование для обработки янтаря и 55 килограммов янтарного сырья, за 50 тысяч долларов США оказать влияние на следователя в уголовном производстве с целью возвращения данного оборудования.

Кроме того, следствием было установлено, что указанное лицо неоднократно выражало требования о ежемесячной передаче ему неправомерной выгоды в сумме 5-7 тысяч долларов США за невмешательство в осуществление хозяйственной деятельности данного предприятия.

9 июля 2021 года суд первой инстанции признал указанное лицо виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 369-2 УК Украины и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций государства и местного самоуправления сроком на три года. Вместе с тем, ВАКС оправдал указанное лицо по части 3 статьи 368 УК Украины.

Не соглашаясь с таким приговором, прокурор обжаловал его в суд апелляционной инстанции.

Коллегия судей Апелляционной палаты ВАКС, заслушав доводы сторон, частично удовлетворила апелляционную жалобу прокурора – признала его виновным по части 3 статьи 368 УК Украины и назначила наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на три года и конфискацией имущества.

Вместе с тем АП ВАКС удовлетворила ходатайство обвиняемого и освободила его от наказания по части 2 статьи 369-2 УК Украины в связи с истечением сроков давности.

Также суд изменил меру пресечения с залога содержания под стражей. Бывший сотрудник СБУ взят под стражу в зале суда.

Приговор Апелляционной палаты ВАКС вступает в законную силу с момента его провозглашения и может быть обжалован в кассационном порядке непосредственно в Кассационный уголовный суд Верховного Суда.

Бывшим оперуполномоченным Вышгородского межрайонного отдела Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области, является Ростислав Харченко.

Харченко занимает должность старшего оперуполномоченного по особо важным делам отдела оперативного обеспечения территориальных органов Государственной фискальной службе центральных регионов Украины Главного управления внутренней безопасности ГФС. // Преступности.НЕТ