Екс-першому заступнику голови правління банку «Аркада» повідомлено про підозру у розтраті ₴22 млн.

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру екс-першому заступнику голови правління АТ АКБ «АРКАДА» у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч.5 ст. 191 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, екс-головою правління АТ АКБ «АРКАДА» спільно з першим заступником організовано та налагоджено механізм протиправної розтрати коштів учасників фондів фінансування будівництва з залученням підконтрольних юридичних осіб.

Так, вказаними службовими особами банку реалізовано дві програми лояльності із залученням коштів фонду фінансування будівництва, за умовами акції вартість квадратного метра площі кватир становить від 169,75 грн до 190, 55 грн, що підтверджується укладеними договорами інвестування будівництва між банком та довірителями.

Разом з тим, у зв’язку з невиконанням довірителями умов акційних програм банком прийнято рішення про розірвання договорів інвестування та повернення довірителям коштів, однак, банком безпідставно повернуто довірителям кошти в сумі 22 млн грн, що в десять разів перевищує суму інвестованих коштів.

Нагадуємо, що раніше за вказаним фактом про підозру оголошено екс-голові правління АТ АКБ «АРКАДА».

Досудове розслідування триває та здійснюється слідчими СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві за оперативного супроводу ГУ БКОЗ СБУ.

Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура