Экс-спецназовец, регулярно избивающий жену, заработал «уголовщину», угрожая полиции оружием

Жителя Одессы, работающего в ГСЧС, привлекают к уголовной ответственности за угрозу насилием в отношении работника правоохранительного органа (ст. 345 УК Украины).

Об этом «Думской» сообщил источник в Одесском районном управлении полиции № 1.

По словам нашего собеседника, вчера вечером к правоохранителям обратилась жительница Молдаванки, которая рассказала, что ее регулярно избивает муж.

На место был направлен специализированный автопатруль «Полина», работающий со случаями семейного насилия. Хозяин квартиры вышел встречать полицейских с охотничьим помповым ружьем MAVERICK, и тем пришлось сделать предупредительный выстрел в воздух, после чего правонарушитель сдался.

Выяснилось, что сейчас 57-летний мужчина работает в спасательном ведомстве водителем, но раньше он служил на офицерских должностях в милицейском спецподразделении «Сокол» (спецназ УБОП), после чего возглавлял частное охранное агентство и руководил курсами по подготовке личной охраны.