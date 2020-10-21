Экс-заместителю министра обороны сообщено о подозрении в бездействии по «делу бронежилетов»

«Бывший чиновник не принял меры по непринятию некачественной продукции, вследствие чего государству было нанесен 42 млн грн убытков.

Бывшему заместителю министра обороны Украины сообщено о подозрении в бездействии военной власти, повлекшем тяжкие последствия, совершенном по предварительному сговору группой лиц в условиях особого периода по «делу о некачественных бронежилетах».

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Установлено, что сотрудники Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных Сил Украины с апреля по июнь 2019 года осуществили закупку и прием 11 тысяч бронежилетов, по своим свойствам неспособных защитить военнослужащих от поражений огнестрельным оружием.

«Бывший чиновник, зная указанные обстоятельства, не принял мер по непринятию такой продукции, в результате чего государству было нанесено 42 млн грн убытков», — говорится в сообщении.

Сейчас в уголовном производстве сообщено о подозрении восьми лицам, шесть из которых в момент совершения преступления находились на руководящих должностях в Министерстве обороны.

Имени бывшего заместителя министра обороны, которому сообщено о подозрении, в Офисе генпрокурора не сообщили.

Напомним, во время одного из судебных заседаний по этому делу в начале февраля прокурор Николай Середа озвучил, что сотрудники Минобороны в одном из разговоров между собой утверждали, что принимать бронежилеты, хотя они якобы простреливаются, их заставлял бывший заместитель министра обороны Олег Шевчук. На вопрос LB.ua, почему он не является подозреваемым по делу, прокурор ответил: «Досудебное следствие продолжается. Если будут имеющиеся доказательства, предъявим подозрение».

В ноябре прошлого года Государственное бюро расследований сообщило о подозрении пяти топчиновникам Минобороны в закупке некачественных бронежилетов «Корсар». Троих арестовали с возможностью выйти под залог в 76 млн гривень. Это начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Дмитрий Марченко, его первый заместитель Сергей Почтаренко и начальник управления контроля качества Михаил Каморянский.

Еще двоим суд избрал домашний арест. Это заместитель начальника Марченко Ольга Капинус и начальник отдела разработки вещевого имущества Василий Саковец. 26 ноября ГБР вручило подозрение владельцу компании, изготавливающей бронежилеты.

22 апреля 2020 года у двух подозреваемых по делу о закупке бронежилетов закончился срок меры пресечения. // LB.ua