Екс-заступник мера Львова Геннадій Васьків переховується від слідства за кордоном

Колишній заступник міського голови Львова та співзасновник благодійного фонду «Все для перемоги» Геннадій Васьків виїхав з України та переховується від слідства.

Про це стало відомо з ухвали Печерського районного суду Києва від 29 листопада 2024 року, проте у держреєстрі судових рішень вона була оприлюднена лише 12 грудня.

Слідчі ДБР звернулися до суду з клопотанням про затримання та подальший арешт 43-річного Геннадія Васьківа, якому інкримінують «використання благодійних пожертв та укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, вчинені під час воєнного стану в особливо великому розмірі та повторно у значному розмірі» (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Раніше Геннадій Васьків став широковідомим через скандальну співпрацю з естонським фондом «Слава Україні», його підозрюють у привласненні благодійних коштів саме цього фонду.

За даними слідчих, Геннадій Васьків виїхав з України 21 березня поточного року о 17.25 через пункт пропуску «Шегині» як волонтер, якого внесли до системи «Шлях». З того часу до України він вже не повернувся. Судячи з його соціальних мереж, він припинив публічну активність ще 11 березня. Васьків не відповів на дзвінок журналістки редакції, тому його коментар отримати не вдалося.

Нагадаємо, вперше про скандал щодо можливого нецільового використання коштів естонських благодійників стало відомо ще у травні 2023 року. Тоді засновники естонського фонду «Слава Україні» заявили про відсторонення від діяльності фонду його керівниці, депутатки естонського парламенту Йоганни-Марії Лехтме. Її також публічно звинуватили у розтраті 1,5 млн євро, які благодійний фонд переказав львівській компанії «Айсі Констракшн» (IC Construction). А естонська прокуратура розпочала кримінальне провадження.

Українські правоохоронці також розпочали слідство у травні 2023 року. Слідчі порахували, що протягом вересня 2022 – березня 2023 року естонський фонд переказав на рахунки ТОВ «Айсі Констракшн» понад 59 млн грн. З цих коштів, на думку слідства, понад 18 млн грн могли бути присвоєні Геннадієм Васьківим, який був реальним бенефіціарним власником «Айсі Констракшн», попри те, що офіційними засновниками були інші особи. Актуальною власницею є Марта Люта, дружина брата Васьківа.

Суть оборудки була в тому, що компанія «Айсі Констракшн» отримувала благодійні кошти за надані послуги, як то ремонт машин, логістика вантажів, укладання контрактів на пошиття одягу для військових тощо. Компанія послуги надавала, але їхня вартість була сильно завищена, а прибуток виводився на законних підставах, як з товариства обмеженої відповідальності. Саме тому слідчі вживають формулювання «незаконно використав на свою користь».

Повідомлення про підозру Васьківу підготували 15 листопада, але не вручили в руки, а надіслали поштою за відомими адресами його проживання, адресою фонду «Все для перемоги» та через інтернет. Слідчий суддя вирішив, що таким чином Геннадій Васьків набув офіційного статусу підозрюваного. Його тричі викликали до слідчого, через листи поштою та на електронні скриньки, але він не з`явився і про причини відсутності не повідомив. Тому суддя надав дозвіл на затримання Васьківа для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

До речі, Геннадій Васьків від початку скандалу намагався захищати свою репутацію. Він подав позов про захист честі та гідності до суду на журналістів, зокрема, сайту Zaxid.net, які активно висвітлювали скандал, і вимагає спростування недостовірної інформації та відшкодування моральної шкоди. Найближче засідання суду у цій справі заплановане на 26 грудня 2024 року.

Геннадій Васьків обіймав посаду заступника мера Львова з фінансово-економічних питань майже чотири роки, починаючи з квітня 2017 року. У лютого 2021 року, напередодні затвердження заступників міського голови на нову каденцію, Васьків оголосив про свою добровільну відставку з посади. // NGL.media