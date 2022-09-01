Ексбухгалтер одного з КП Одеської міськради відповідатиме за привласнення бюджетних коштів

Прокурори Приморської окружної прокуратури м. Одеси скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього головного бухгалтера одного з комунальних підприємств Одеської міської ради за фактом розтрати бюджетних коштів (ч. 5 ст. 191 КК України).

Встановлено, що бухгалтер протягом травня – листопада 2021 року перераховувала кошти комунальної установи за фіктивними договорами на підприємство, у якому вона була засновником та директором.

Так, обвинувачена шляхом використання власного ЕЦП в системі «клієнт-банк», переводила бюджетні кошти за виконання нібито укладених господарських договорів про надання послуг у сфері бухгалтерського обліку й аудиту.

В ході досудового розслідування факти укладення договорів між комунальним підприємством та товариством ексбухгалтера свого підтвердження не знайшли та, відповідно, жодної послуги на їх виконання не здійснювалось.

Таким чином жінка заволоділа державними коштами на понад 1 млн гривень.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснювали слідчі ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників УЗІСД ГУНП в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури