Ексбухгалтера товариства судитимуть за махінації з картками на пальне майже на ₴100 тис.

За процесуального керівництва Здолбунівської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 38-річного жителя м. Здолбунів за фактом шахрайства з бюджетними коштами (ч. 3 ст. 190, ч. 1, 3 ст. 362 КК України).

В ході досудового розслідування встановлено, що бухгалтер Рівненської філії одного з товариств, яке здійснює торгівлю паливно-мастильними матеріалами на території всієї України, ще у 2021 році уклав договори з КНП «Корецька міська лікарня», а також з відділом освіти, культури, туризму, молоді та спорту Корецької міської ради на постачання паливно-мастильних матеріалів. Зокрема, згідно з умовами договору чоловік, від імені товариства, мав поставити скретч-картки для заправки автомобілів на майже 100 тис. грн. Втім, коли водії заїхали на АЗС – виявилось, що вказані картки не активовані, і заправити авто по них неможливо.

Свою вину нині вже колишній бухгалтер визнає. Крім того, окружною прокуратурою заявлено позов про стягнення грошових коштів з обвинуваченого з метою відшкодування заподіяної шкоди бюджетам медичного закладу та відділу освіти територіальної громади.

Обвинувальний акт скеровано до Корецького районного суду.

Досудове розслідування проводили слідчі ВП №7 (м. Корець) Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Здолбунівської окружної прокуратури