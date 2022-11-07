Ексдекана вишу та його спільників судитимуть за організацію шахрайської схеми з отримання сертифікатів іспиту КРОК для студентів-медиків
За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно учасників організованої групи за фактами шахрайства, замаху на незаконне заволодіння шляхом шахрайства документом та підроблення офіційних документів (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 28, ч. 1, 3 ст. 358 КК України).
Розслідуванням встановлено, що обвинувачені під керівництвом колишнього декана одного з медичних вищих навчальних закладів освіти, організували шахрайську схему, пов’язану зі складанням ліцензованих іспитів у медичному виші столиці.
Декан за грошову винагороду від 3000 доларів США сприяв студентам-медикам в успішному складанні одного з іспитів «КРОК» та одержанні відповідного сертифікату.
На прохання студентів про здачу іспиту, він пропонував знайомим викладачам та студентам, котрі успішно навчалися чи навчаються у ВНЗ медичного спрямування, за грошові кошти скласти іспит «КРОК» замість замовника.
Обвинуавчені отримували від «клієнта» паспорт і підробляли його шляхом заміни фотографії. В подальшому, підставний «студент-відмінник» складав відповідний іспит, що є підставою для отримання сертифіката та можливістю продовження подальшого навчання справжнього студента на медичному факультеті.
Досудове розслідування здійснювалося слідчими ГУ Нацполіції в Київській області, оперативний супровід – ГУ «Д» Департаменту захисту національної державності СБУ.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.