Ексдепутата, який хотів відкупити сина-депутата від проблем із декларацією, засудили на 4 роки

Дунаєвицький райсуд Хмельницької області визнав винним у передачі неправомірної вигоди ексдепутата Кам`янець-Подільської міської ради Анатолія Гурому.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 29 червня.

У грудні 2018-го до обвинуваченого зателефонував працівник поліції і сказав, що на сина склали протокол за несвоєчасно подану декларацію про суттєві зміни в майновому стані. Депутат спізнився поінформувати НАЗК про купівлю квартири.

Батько і син були обрані депутатами Кам’янець-Подільської міської ради від Радикальної партії Олега Ляшка. Втім, за даними ЗМІ, саме у грудні 2018-го незадовго до скандалу із хабарем, Гурому-старшого виключили із лав радикалів, бо він «брав участь у сумнівних акціях, цілі яких були відмінними від загальної політики партії; втратив контакт з партактивом та ігнорував завдання і роботу Радикальної партії».

Через декілька зустрічей у кабінеті начальника Міжрайонного відділу № 2 Управління захисту економіки Нацполіції у Хмельницькій області батько поклав під стос із документами на столі 500 доларів, після чого був затриманий.

У суді Гурома вину не визнав. Розповів, що при першій зустрічі поліцейський чиновник запропонував співпрацювати по виявленню корупціонерів в міській раді, кажучи, що порушення сина поки не зареєстроване. Він пообіцяв подумати і вони з сином вийшли. У момент, коли вони покидали будівлю, чиновник гукнув його і сказав, що справу можуть закрити за півтори тисячі доларів. Це нібито чув товариш сина, який прийшов з ними та чекав біля входу.

Наступного дня обвинувачений стояв зі знайомим біля міської ради та побачив як до сина підійшов опер поліції і вони про щось розмовляли. Син потім розповів, що опер запропонував йому по-дружньому віддати гроші, сказав, що час іде й потрібно приймати якесь рішення. Обвинувачений нібито категорично відмовився платити і опер сказав заїхати до його начальника і донести документи з інформацією про посадових осіб міськради.

У день затримання обвинувачений, з його власних пояснень, поклав посадовцю під папку «бумажку» з інформацією, після чого зайшли слідчий, оперативники і йому стало погано та його забрала швидка допомога.

У засіданні ексдепутат пояснював, що в той день грошей з собою не мав і взяв удома «першу попавшу бумагу», написав на листку інформацію (декілька фактів), щоб чиновник відстав. Але що саме написав, говорити не хотів.

У матеріалах НСРД відображено спілкування обвинуваченого із посадовцем поліції, що передує покладанню грошей не стіл.

Начальник відділу поліції говорить: «сматрю матеріал», запитує чи проводять в міській раді якусь роботу по цьому питанню, цікавиться, чим займається син, на що батько відповідає: «за граніцей счас». Поліцейський каже, що співрозмовник мав принести документи щодо квартири сина, її вартості. Далі обговорюється питання вартості житла, походження коштів, роботи в міській раді. Чиновник цікавиться, коли син повернеться.. Батько відповідає, що «через вісім днів казав буде. Ну єслі (простягає ліву руку)», «Да єслі матеріал да, в ближайших п’ять місяців він не появиться в Україні». Поліцейський: «Шо ви там хатєлі єщо разказать?». Гурома: «Ну тут ніхачу ви ж понімаєте» (показує лівою рукою на кабінет). Поліцейський:. «То ми ж самі, хлопців нєту». Гурома (показує лівою рукою на кабінет та щось нерозбірливо шепоче). Поліцейський: «Ну ми же нє будєм кричать шоб нас с уліци слишалі». Гурома: «Ну ви ж панімаєтє ніхачу я сдєсь…ту інформацію, ну я в принципі Дімі (оперу поліції — ред.) всьо розказав. Вашому Дімі в принципі такоє. Я ж нє буду гаваріть» (каже шепотом нерозбірливо). «Просто, ну я в принципі сдєсь нє хачу» (показує на кабінет). Поліцейський: «…Скажитє, Ви документи какіє то по матеріалам прінєслі?». Гурома:. «Ані гатови. Я ж Колі (опер поліції — ред.) сказав ше, вчора ілі поза вчєра ми общалісь Коля, кажиться, да?». Надалі обговорюються документи щодо квартири, відображення доходу, заняття сина.

Аналізуючи аргументи захисту, суд відзначив, що висувається дві взаємовиключні версії. Перша — про те, що мала місце провокація злочину, а друга — що обвинувачений не надавав неправомірну вигоду.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 08.07.2021 в справі «Берлізев проти України», суд визнав непослідовними посилання заявника, який заперечував, що вчинив злочин і одночасно скаржився на те, що був втягнутий у цей злочин. Захист проти провокації обов’язково передбачає, що обвинувачений визнає, що діяння, у вчиненні якого його звинувачують, було вчинено, але стверджує, що це відбулось внаслідок незаконного підбурювання зі сторони поліції.

На перехресному допиті оперуповноважений поліції категорично заперечив спілкування про декларацію з сином обвинуваченого та вимогу дати півтори тисячі доларів і сказав, що це вигадано для захисту.

Захист посилався на показання трьох свідків, які нібито були присутні під час розмов чи поблизу і чули вимагання грошей працівниками поліції. Але суд критично сприйняв цих свідків. Кожен із них був давнім другом сина обвинуваченого. Враховується і те, що ці свідки не зазначались стороною захисту на досудовому розслідуванні, а у своєму виступі в останньому слові обвинувачений повідомив, що «збирав свідків» та записи відеокамер.

Інші матеріали справи, на думку суду, не містять відомостей на підтвердження провокації.

У результаті Анатолія Гурому засудили до 4 років позбавлення волі без конфіскації майна.

За даними сайту «Судова влада», у 2019-му сина Гуроми Степана мали притягти до адмінвідповідальності за порушення вимог фінансового контролю.

Однак за цим номером справи у реєстрі розміщено подібне рішення щодо іншої особи — депутатки сільради з Хмельниччини, яка також спізнилась подати майнову декларацію. У 2020 році Степан Гурома був переобраний депутатом Кам’янець-Подільської міської ради за списком партії «Рідне місто».