Ексдепутата засуджено за побиття поліцейського на території Свято-Успенської Святогірської лаври

За процесуального керівництва Слов’янської окружної прокуратури колишнього депутата Чкаловської селищної ради Чугуївського району Харківської області засуджено за заподіяння працівнику правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків (ч. 2 ст. 345 КК України).

Прокурором у суді доведено, що 7 липня 2020 року депутат селищної ради під час богослужіння у Свято-Успенській Святогірській лаврі влаштував сварку з її працівниками. Коли за викликом охоронців на місце прибули співробітники Слов’янського відділу поліції, правопорушник проігнорував їх зауваження, вдарив по обличчю старшого дільничного офіцера та пошкодив йому формений одяг.

Вгамувати зловмисника вдалось лише після застосування до нього спеціального засобу – кайданок.

Суд визнав ексдепутата винним в інкримінованому злочині та засудив до 3 років позбавлення волі з випробувальним терміном на 2 роки.