Ексдепутата засуджено за побиття поліцейського на території Свято-Успенської Святогірської лаври
Прокурором у суді доведено, що 7 липня 2020 року депутат селищної ради під час богослужіння у Свято-Успенській Святогірській лаврі влаштував сварку з її працівниками. Коли за викликом охоронців на місце прибули співробітники Слов’янського відділу поліції, правопорушник проігнорував їх зауваження, вдарив по обличчю старшого дільничного офіцера та пошкодив йому формений одяг.
Вгамувати зловмисника вдалось лише після застосування до нього спеціального засобу – кайданок.
Суд визнав ексдепутата винним в інкримінованому злочині та засудив до 3 років позбавлення волі з випробувальним терміном на 2 роки.
Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури