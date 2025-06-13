Ексдержсекретарю Мінрегіону оголосили підозру в корупційній схемі з мільярдним збитком державі

Змовники передали забудовнику землю за заниженою ціною, натомість «купили» в нього квартири по ціні 8 тисяч гривень за метр квадратний.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття корупційної оборудки у Міністерстві регіонального розвитку України за участю топпосадовців держави.

Зокрема, підозру у зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі повідомили:

– колишньому державному секретарю міністерства, чинному члену правління НАК «Нафтогаз України»;

– ексраднику міністра;

– колишній директорці держпідприємства;

– забудовнику (організатор схеми);

– службовій особі будівельної компанії.

За даними слідства, абудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу, для чого звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно, у свою чергу, у незаконний спосіб уклало інвестиційні договори з «потрібною» будівельною компанією.

Хоча, згідно з договором, забудовник мав віддати частину майбутніх квартир державі, пропорційно до вартості земельної ділянки, але змовники вирішили звести цю кількість до мінімуму, тому землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше. В підсумку різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 мільярд гривень.

За таку успішну оборудку забудовник «винагородив» топпосадовців міністерства та визначених ними осіб чималою знижкою на квартири у вже зведених житлових комплексах. З нею вартість квадратного метра становила від 1 тис. грн до 8 тис. грн при мінімальній ринковій вартості таких квартир близько 30 тис. грн за кв. м. Загальний розмір наданої неправомірної вигоди склав 16,8 млн грн.

За клопотанням НАБУ і САП на більшу частину незаконно одержаних квартир накладено арешт.

При цьому в НАБУ додали, що згаданий забудовник, службова особа будівельної компанії та колишня директорка держпідприємства є обвинуваченими в іншій справі НАБУ і САП щодо спроби підкупу квартирами топпосадовця Міністерства відновлення.

Як писали ЗМІ, торік НАБУ збиралось провести обшуки вдома у голови правління «Нафтогазу» Олексія Чернишова, однак його в останній момент скасували. Тоді журналісти заявляли, що справа стосувалась ймовірного одержання неправомірної вигоди Чернишовим та його оточенням від забудовника Сергія Копистири, власника групи компаній «KSM Group».

Журналіст Олег Новіков пише, що нинішні підзри було оголошено людям із оточення Чернишова – члену правління НАК «Нафтогаз України» Василю Володіну (ексдержсекретар Мінрозвиткугромад), директору з комерційних питань АТ «Укргазвидобування» Максиму Горбатюку (ексрадник Чернишова), ексдиректорці держпідприємства «Укркомунобслуговування» Аллі Сушон, забудовнику Сергію Копистирі та його наближеній особі Олегу Татаренку. // Дзеркало тижня