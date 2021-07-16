Ексдиректор Державної наукової установи відповідатиме за знищення бомбосховища

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру колишньому директору Державної наукової установи «Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості», службова недбалість якого призвела до знищення бомбосховища у Печерському районі столиці (ч. 2 ст. 367 КК України).

В ході досудового розслідування встановлено, що внаслідок неналежного виконання свої обов’язків директором установи щодо збереження майна, яке перебуває на балансі цієї організації, протягом 2015-2016 років, в результаті будівництва, організованого приватним товариством, знищено захисну споруду (бомбосховище) по вул. Лютеранській, яка відповідно до відомостей номерного обліку сховищ І-IV класів міста Києва віднесена до 3-го класу.

Внаслідок знищення бомбосховища порушено систему цивільного захисту населення столиці та заподіяно державі шкоду у розмірі 2,3 млн гривень.

Наразі колишньому посадовцю повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України.

Викрито злочин прокурорами спільно з слідчими Печерського управління поліції ГУ НП в м. Києві за оперативного супроводження Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області.

Досудове розслідування триває, встановлюється коло осіб безпосередньо винних у знищенні захисної споруди та з’ясування обставин за яких будівля в якій знаходилися захисна споруда вибула з державної власності.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура