Ексдиректор філії «Військторгсервісу» за $40 тисяч хабара відбувся штрафом

Овідіопольський районний суд Одеської області визнав колишнього керівника філії «Південна» Концерну «Військторгсервіс» винним у зловживанні впливом.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 19 вересня.

У березні 2021-го посадовець познайомився з приватним підприємцем, який мав намір зробити інвестиції у будівництво житлового будинку в центральній частині міста Одеси.

У керівника філії «Військторгсервісу» виник намір збагатитися під приводом сприяння у відчуженні та перереєстрації права власності на об’єкт нерухомості, що розташовується за адресою м.Одеса, вул.Успенська,4-А і на праві власності зареєстровано за державою України в особі Міністерства оборони та перебуває на праві господарського відання за Концерном «Військторгсервіс».

Посадовець повідомив, що вартість реалізації проекту складатиме понад 900 тисяч доларів. Він пообіцяв відстоювати цей проект перед вищим керівництвом Міністерства оборони України, Концерну «Військтрогсервіс» та Регіонального відділення Фонду державного майна по Одеській та Миколаївській областях, які мають відповідні повноваження щодо реалізації державного майна.

Згідно з планом, на першому етапі Філія «Південна» Концерну «Військторгсервіс» та Адвокатське об’єднання «Трійця» укладуть договір, який має виступати умовним «бронюванням» об’єкту нерухомості за підприємцем. За проходження першого етапу керівник Філії хотів 50 тисяч доларів неправомірної вигоди.

На виконання домовленостей підприємця визнали б переможцем конкурсу з відбору потенційного інвестора.

30 квітня 2021 року Філія «Військторгсервісу» і адвокатське об’єднання «Трійця» підписали договір. Після цього посадовець і представник підприємця сіли в машину і відбулася передача 40 тисяч доларів.

До суду надійшла угода про визнання винуватості. Тепер уже колишній очільник Філії «Військторгсервісу» визнав себе винним у зловживані впливом. А саме, що одержав неправомірну вигоду за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Чоловіка оштрафували на 93 500 гривень і заборонили на 2 роки обіймати певні посади, пов’язані з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування, або таких, що прирівнюються до них.