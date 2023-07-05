Ексдиректор музею на Волині наказав головбуху виплачувати йому незаконні надбавки

Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення колишнім директором Музею історії сільського господарства Волині службового підроблення та привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України).

За даними слідства, посадовець, отримавши диплом доктора філософії в галузі історії, видав наказ-розпорядження, яким зобов’язав головного бухгалтера проводити виплату йому надбавки в розмірі 25% від посадового окладу за науковий ступінь.

При цьому директор музею знав, що умови контракту, укладеного із ним Волинською обласною радою, не передбачають отримання таких надбавок.

Не передбачав їх і контракт, укладений із навчальним закладом, де він здобував ступінь.

На підставі виданого самим собою наказу посадовець безпідставно отримував надбавки до заробітної плати, привласнивши таким чином понад 110 тисяч гривень з державного бюджету.

Досудове розслідування: Луцьке РУП ГУНП в області.

Пресслужба обласної прокуратури