Ексдиректор ритуальної служби відшкодував ₴16 млн., які було виплачено «мертвим душам» за прибирання кладовищ

Київською міською прокуратурою вжито заходів задля реального відшкодування столичному бюджету майже 16 млн грн збитків, завданих колишнім директором Спеціалізованого комбінату підприємств комунально-побутового обслуговування. Відшкодовані підозрюваним майже 16 млн грн перераховано на рахунок Київської міської ради.

За даними слідства, посадовець та його спільниця – колишня працівниця цього підприємства протягом 2020-2023 давали вказівки підлеглим вносити до табелів обліку робочого часу неправдиві дані щодо прибиральників. На підставі цих даних «мертвим душам» нараховували зарплату. В подальшому гроші з їх зарплатних карток знімали організатори схеми.

За цією схемою зі столичного бюджету «прибиральникам» було сплачено майже 32 млн гривень.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури посадовцю та його спільниці було повідомлено про підозру в неодноразовому заволодінні бюджетними коштами територіальної громади столиці в особливо великих розмірах (ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України).

Підозрюваний – колишній директор ритуальної служби визнав свою вину, погодився на співпрацю зі слідством та відшкодував майже 16 млн грн завданої шкоди.

Київська міська прокуратура